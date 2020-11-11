شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق على تباين و"الداو جونز" يواصل مكاسبه والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تباين أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات يوم الثلاثاء وسط عدم اليقين بشأن الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة واحتمالات عدم انتقال السلطة بشكل سلس.



وكانت "وول ستريت" قد تلقت دعما قويا أمس بعد إعلان شركة "فايزر" أمس بأن اللقاح الذي تطوره بالتعاون مع شركة "بيونتك" الألمانية أظهرت نتائج تجاربه فاعلية تزيد عن 90% في الوقاية من فيروس كورونا.



وصرح الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته "دونالد ترامب" بأنه تقدم بطعون قانونية أمام القضاء لإثبات حالات تزوير مشيرا إلى أنه واثق من الفوز في الانتخابات الرئاسية.



ورد المرشح الديمقراطي "جو بايدن" الذي أعلن فوزه في وسائل الإعلام الأمريكية بأن اعتراف "ترامب" بالهزيمة من عدمه لن يغير شيئا من الواقع.



وفي سوق النفط، صعدت العقود الآجلة لخام "ويست تكساس" الأمريكي تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 2.7% أو ما يعادل 1.07 دولار وأغلقت جلسة نيويورك عند 41.36 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 41.3 دولار وأقل سعر عند 39.4 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم يناير/كانون الثاني بنسبة 2.8% أو ما يعادل 1.21 دولار وأغلقت جلسة لندن عند 43.61 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 43.4 دولار وأقل سعر عند 41.7 دولار.



وفي ختام التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" بنسبة 0.9% (ما يعادل 263 نقطة) إلى 29421 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 29479 نقطة وأقل مستوى عند 29126 نقطة.



وانخفض "ناسداك" بنسبة 1.4% (ما يعادل 160 نقطة) إلى 11554 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 11665 نقطة وأقل مستوى عند 11424 نقطة.



وتراجع "إس أند بي 500" بنسبة 0.1% (ما يعادل 5 نقاط) إلى 3545 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3557 نقطة وأقل مستوى عند 3511 نقطة.