شكرا لقرائتكم خبر عن الصويا تحقق أعلى مستوى جديد في 4 سنوات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الصويا خلال تعاملات اليوم مسجلة أعلى مستوياتها في أربع سنوات، وذلك وسط استقرار الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وفي أعقاب صدور تقرير وزارة الزراعة الأمريكية بشأن المخزونات.



وعززت الصين من مشترياتها من السلع الزراعية الأمريكية على رأسها الصويا والذرة، وذكرت وزارة الزراعة الأمريكية بأنها ضاعفت من توقعاتها بشأن واردات الثصين من الذرة خلال موسم التسويق 2020/2021.



وأوضحت الوزارة أن المخزونات من الصويا الأمريكية تقدر بنحو 190 مليون بوشل بينما أشارت التوقعات إلى أن مخزونات الصويا ستسجل 235 مليون بوشل.



وتلقت السلع الزراعية دعماً أمس عقب إعلان شركة "فايزر" أمس بأن اللقاح الذي تطوره بالتعاون مع شركة "بيونتك" الألمانية أظهرت نتائج تجاربه فاعلية تزيد عن 90% في الوقاية من فيروس كورونا.



من ناحية أخرى، استقر مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:47 بتوقيت جرينتش عند 92.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.9 نقطة وأقل مستوى عند 92.6 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للصويا تسليم يناير/كانون الثاني بنسبة 3.2% إلى 11.14 دولار للبوشل، وهو أعلى مستوى منذ يوليو/تموز عام 2016، وسجلت أعلى سعر عند 11.15 دولار وأقل سعر عند 11.08 دولار.