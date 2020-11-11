شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على ارتفاع بأكثر من 3% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء وسط استقرار الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وتجدد عدم اليقين بشأن الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.



وكانت المعادن النفيسة قد وقعت تحت وطأة الضغوط في أعقاب إعلان شركة "فايزر" أمس بأن اللقاح الذي تطوره بالتعاون مع شركة "بيونتك" الألمانية أظهرت نتائج تجاربه فاعلية تزيد عن 90% في الوقاية من فيروس كورونا.



وحتى الآن، يرفض الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته "دونالد ترامب" الاعتراف بنتائج الانتخابات أو الهزيمة أمام المرشح الديمقراطي "جو بايدن" الذي أعلن فوزه هذا الأسبوع.



من ناحية أخرى، استقر مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:19 بتوقيت جرينتش عند 92.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.9 نقطة وأقل مستوى عند 92.6 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 3.2% أو ما يعادل 76 سنتا وأغلق المعدن النفيس عند 24.462 دولار للأوقية بعد هبوط بنسبة 7.6% في جلسة الإثنين، وسجل أعلى سعر اليوم عند 24.580 دولار وأقل سعر عند 23.950 دولار.