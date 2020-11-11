شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يرتفع عقب صدور بيانات بريطانية قوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني خلال تعاملات اليوم الثلاثاء أمام أغلب العملات الرئيسية في أعقاب صدور بيانات اقتصادية إيجابية في المملكة المتحدة بالإضافة إلى توارد أنباء إيجابية بشأن لقاحات فيروس كورونا.



كان المستثمرون حول العالم قد أقبلوا أمس على أصول المخاطرة كالأسهم وعزفوا عن الملاذات الآمنة كالمعادن النفيسة عقب إعلان شركة "فايزر" أمس بأن اللقاح الذي تطوره بالتعاون مع شركة "بيونتك" الألمانية أظهرت نتائج تجاربه فاعلية تزيد عن 90% في الوقاية من فيروس كورونا.



وأظهرت بيانات حكومية بريطانية أن مؤشر متوسط الدخل ارتفع بنسبة 1.3% خلال الشهر الماضي بينما أشارت التوقعات إلى ارتفاع بنسبة 1%، وسجل التغير في طلبات عانة البطالة في بريطانيا انخفاضا بنحو 29.8 ألف في الشهر الماضي، في حين أشارت التوقعات إلى زيادة بنحو 20.3 ألف.



لكن على النقيض، ارتفع معدل البطالة إلى 4.8% خلال أكتوبر/تشرين الأول بينما أشارت التوقعات إلى ارتفاع عند 4.7%.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار بحلول الساعة 21:05 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 1.3253، وسجل أعلى سعر عند 1.3278 في حين سجل أقل سعر عند 1.3156.