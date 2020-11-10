شكرا لقرائتكم خبر 12 أسبوعا مكثفا للتدريب على تطوير واجهة المستخدم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت الأكاديمية السعودية الرقمية معسكر «همة لتطوير واجهة UI وتجربة UX المستخدم»، إحدى مبادرات وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الذي يطمح لرفع مهارات الشباب والفتيات من الكوادر الوطنية وتأهيلهم وتمهينهم في مجال تطوير واجهة المستخدم.

ويتضمن المعسكر برنامجا مكثفا يمتد لـ 12 أسبوعا بواقع 480 ساعة بهدف إعداد جيل وقيادة شابة لمواكبة التطورات التقنية المرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة وتعزيز فرص توظيفهم، تتخلله برامج عدة ودورات نوعية متخصصة، ويستهدف المعسكر خريجي التخصصات التقنية والمعلوماتية والحاسب الآلي.

ويركز معسكر همة على تزويد الملتحقين به من أبناء وبنات الوطن بالمعرفة الكافية في مجال تطوير واجهة وتجربة المستخدم من خلال ربط المخرجات الأكاديمية مع الكفايات المهنية والتدرب على يد خبراء ومتخصصين معتمدين عالميا، إلى جانب دورات عملية مكثفة تبدأ من أساسيات منهجيات التفكير التصميمي وأدوات التصميم، انتقالا إلى تحديد نماذج البحث وجمع البيانات وتوليفها، مرورا بتعليمهم فهم الأفكار المتباينة وتحديد المفاهيم وتصميم التفاعل وأنماط التصميم، وصولا إلى إنتاج مجموعة من المشاريع لواجهات وتجربة المستخدم للمواقع وتطبيقات الجوال، وغيرها من المهارات التقنية باستخدام أكثر من 15 أداة، بالإضافة إلى مشروع تطبيقي شامل يحاكي واقع بيئة الأعمال والأدوار الوظيفية لمختصي واجهة وتجربة المستخدم.

يذكر أن الوزارة ممثلة في الأكاديمية تعمل على تهيئة البيئة الملائمة لتنمية قدرات الشباب الرقمية، واستثمار قدراتهم في دفع عملية التحول الرقمي تحقيقا لرؤية المملكة 2030 الهادفة إلى بناء مجتمع رقمي، وحكومة رقمية، واقتصاد رقمي مزدهر، ومستقبل أفضل للمملكة.