25 % خفض استهلاك الطاقة في مباني مؤسسة التدريب التقني بالرياض

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وأوضح العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة (ترشيد) أن الشركة قامت بإجراء المسوحات الميدانية والدراسات الفنية بداية المشروع للمؤسسة وكليات الاتصالات والمعلمين، حيث تبين لها أهمية إعادة تأهيل أنظمة التكييف والإضاءة، وأيضا تطوير الأنظمة الكهربائية وجعلها أكثر كفاءة وقدرة على التعامل مع حركة الموظفين والأكاديميين ومرتادي تلك المقرات والمباني بأفضل التقنيات المستخدمة حاليا.وقامت ترشيد بتحديد ثلاثة معايير للرفع من كفاءة الطاقة داخل المباني الخاصة بالمؤسسة التي يبلغ إجمالي مساحاتها 250,000 م2، حيث تمت إعادة التأهيل باستبدال الإنارة القديمة بأخرى موفرة للطاقة، وتركيب مستشعرات الحركة، وتركيب أجهزة الثرموستات الذكية للتحكم بالتكييف، وتنظيم وحدات مناولة الهواء (AHU) وأنظمة التكييف. ويشار إلى أن نسبة التوفير الحاصلة من هذا المشروع تحديدا تساوي تفادي 11,000 طن متري من انبعاثات الكربون الضارة سنويا، وهو ما يعادل الأثر البيئي لزراعة 190,000 شتلة.
يذكر أن الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد) تسعى إلى خدمة الاستدامة الدائمة، من خلال تطبيق أفضل مواصفات استخدامات الطاقة، والخفض من استهلاكها.
وعملت على مشاريع عدة تخص مباني المنشآت التعليمية مثل جامعة الأميرة نورة وجامعة الملك سعود وجامعة الإمام، بالإضافة إلى إعادة تأهيل عدد من مدارس التعليم العام بنين وبنات، وهذا يضاف إلى دورها الرئيس في تطوير قطاع خدمات كفاءة الطاقة في مختلف المباني الحكومية.
تأهيل مباني مؤسسة التدريب التقني
- مساحة المباني 250,000 م2
- تحقيق وفر 5.6 ملايين كيلووات ساعة
- الوفر يعادل 25% من إجمالي الاستهلاك
- تساوي تفادي 11,000 طن متري من الانبعاثات
- يعادل الأثر البيئي لزراعة 190,000 شتلة
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