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وهدفت الجولات إلى التأكد من التزام المصانع بالمواصفات والمقاييس المعتمدة والمتعلقة بكفاءة الطاقة لمنتجات العزل الحراري.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 96 مصنعا للعزل الحراري استهدفتها جولات رقابية نفذها فريق رقابي يمثل وزارة التجارة ووزارة الصناعة والثروة المعدنية والجمارك السعودية والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والمركز السعودي لكفاءة الطاقة أخيرا، في تسع مناطق بالمملكة، وأسفرت عن ضبط وحجز 292,961 منتجا مخالفا، كما أحالت 7520 منتجا لإعادة التدوير.وهدفت الجولات إلى التأكد من التزام المصانع بالمواصفات والمقاييس المعتمدة والمتعلقة بكفاءة الطاقة لمنتجات العزل الحراري.

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