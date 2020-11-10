الاقتصاد

هيئة الاتصالات

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر هيئة الاتصالات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - نفذت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عددا من الجولات التفتيشية على فروع مقدمي الخدمات البريدية اللوجستية؛ للتحقق من مستوى الالتزام بأنظمة الهيئة وقرارتها.

وأسفرت الجولات التفتيشية عن ضبط عدد من المخالفات لوثيقة قواعد حماية المستفيدين، من بينها فرض رسوم لم يتم الإفصاح عنها مسبقا في العقود، وعدم المحافظة على محتوى المواد البريدية، وقامت باتخاذ الإجراءات النظامية تجاه الشركات المخالفة.

وأكدت الهيئة على مقدمي خدمات البريد اللوجستية على ضرورة الالتزام ببنود وثيقة قواعد حماية مستفيدي خدمات البريد، مشيرة إلى عملها على تعزيز آليات حماية المستفيدين عبر عدد من الآليات، من بينها تنفيذ جولات تفتيشية لضبط الممارسات المخالفة، وتطبيق أنظمة الهيئة وقرارتها في فروع ومراكز مقدمي الخدمات البريدية اللوجستية، بالإضافة إلى استقبال شكاوى مستفيدي الخدمات البريدية اللوجستية عبر موقع الهيئة الالكتروني أو الاتصال على الرقم: 19966.
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هيئة الاتصالات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا