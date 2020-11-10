هيئة الاتصالات

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وأسفرت الجولات التفتيشية عن ضبط عدد من المخالفات لوثيقة قواعد حماية المستفيدين، من بينها فرض رسوم لم يتم الإفصاح عنها مسبقا في العقود، وعدم المحافظة على محتوى المواد البريدية، وقامت باتخاذ الإجراءات النظامية تجاه الشركات المخالفة.وأكدت الهيئة على مقدمي خدمات البريد اللوجستية على ضرورة الالتزام ببنود وثيقة قواعد حماية مستفيدي خدمات البريد، مشيرة إلى عملها على تعزيز آليات حماية المستفيدين عبر عدد من الآليات، من بينها تنفيذ جولات تفتيشية لضبط الممارسات المخالفة، وتطبيق أنظمة الهيئة وقرارتها في فروع ومراكز مقدمي الخدمات البريدية اللوجستية، بالإضافة إلى استقبال شكاوى مستفيدي الخدمات البريدية اللوجستية عبر موقع الهيئة الالكتروني أو الاتصال على الرقم: 19966.
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