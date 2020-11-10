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ويهدف توقيع المذكرتين إلى تمويل الأنشطة الزراعية الريفية بالتعاون مع الجمعيتين، وذلك في مجال تربية النحل وإنتاج العسل، وفقا لشروط ولوائح ومعدلات الصندوق، وتأتي ضمن برامج وأنشطة الصندوق في تمويل مختلف مجالات النشاط الزراعي في جميع مناطق المملكة، للمساعدة في تنمية القطاع الزراعي والريفي، ورفع كفاءته الإنتاجية واستدامته باستخدام أفضل الأساليب العلمية والتقنيات الحديثة، وذلك عن طريق تمويل تلك المجالات وتقديم قروض ميسرة للمربين.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع الصندوق الزراعي مذكرتي تفاهم مع الجمعية التعاونية للنحالين في أبها ورجال ألمع، تشمل دعم المستفيدين في الأنشطة الزراعية الريفية، وذلك في إطار دعم وتعزيز دور الجمعيات التعاونية الزراعية في مختلف المناطق، وضمن البرنامج المساند لبرنامج التنمية الريفية بالمملكة.ويهدف توقيع المذكرتين إلى تمويل الأنشطة الزراعية الريفية بالتعاون مع الجمعيتين، وذلك في مجال تربية النحل وإنتاج العسل، وفقا لشروط ولوائح ومعدلات الصندوق، وتأتي ضمن برامج وأنشطة الصندوق في تمويل مختلف مجالات النشاط الزراعي في جميع مناطق المملكة، للمساعدة في تنمية القطاع الزراعي والريفي، ورفع كفاءته الإنتاجية واستدامته باستخدام أفضل الأساليب العلمية والتقنيات الحديثة، وذلك عن طريق تمويل تلك المجالات وتقديم قروض ميسرة للمربين.

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