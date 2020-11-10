شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على ارتفاع بعد تسجيل خسائر حادة أمس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء وسط استقرار الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وعودة المخاوف بالأسواق بشأن الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.



كانت المستثمرون حول العالم قد أقبلوا أمس على أصول المخاطرة كالأسهم وعزفوا عن الملاذات الآمنة كالمعادن النفيسة عقب إعلان شركة "فايزر" أمس بأن اللقاح الذي تطوره بالتعاون مع شركة "بيونتك" الألمانية أظهرت نتائج تجاربه فاعلية تزيد عن 90% في الوقاية من فيروس كورونا.

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لكن عدم اليقين عاد اليوم بتصريحات جديدة من الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته "دونالد ترامب" الذي أكد عدم الاعتراف بالهزيمة في الانتخابات الرئاسية والسعي نحو تقديم طعون قانونية لإثبات المخالفات معلقا أنه "سينتصر".



من ناحية أخرى، استقر مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:26 بتوقيت جرينتش عند 92.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.9 نقطة وأقل مستوى عند 92.6 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 1.2% أو ما يعادل 22 دولارا وأغلق المعدن النفيس عند 1876.4 دولار للأوقية بعد أن سجل أمس أكبر خسائر يومية منذ عام 2013.