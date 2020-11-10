الاقتصاد

الدولار يستقر متخلياً عن مكاسبه السابقة بالجلسة

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء ليتخلى عن المكاسب التي حققها في وقت سابق اليوم مع استمرار عدم اليقين بشأن الانتخابات الرئاسة الأمريكية.


وحتى الآن، يرفض الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته "دونالد ترامب" الاعتراف بنتائج الانتخابات أو الهزيمة أمام المرشح الديمقراطي "جو بايدن" الذي أعلن فوزه هذا الأسبوع.


وأكد "ترامب" التقدم بطعون قانونية أمام القضاء لإثبات مخالفات وقعت أثناء التصويت وإحصاء الأصوات والفرز خاصة في ولاية بنسلفانيا.

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وكانت الأسواق قد تلقت دعما قويا هذا الأسبوع من إعلان شركة "فايزر" أمس بأن اللقاح الذي تطوره بالتعاون مع شركة "بيونتك" الألمانية أظهرت نتائج تجاربه فاعلية تزيد عن 90% في الوقاية من فيروس .


وأكدت "فايزر" في بيان على أن لقاحها الواعد يعد أفضل إنجاز طبي – على حد وصفه – خلال المائة عام الماضية.


وعلى صعيد التعاملات، استقر مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:06 بتوقيت جرينتش عند 92.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.9 نقطة وأقل مستوى عند 92.6 نقطة.

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