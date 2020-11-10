شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 10-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حافظ زوج اليورو مقابل الدولار على ثباته فوق مستوى 1.1790، ويبدأ بتقديم تداولات إيجابية في محاولة للابتعاد عن المستوى المذكور، مما يبقي على توقعاتنا للاتجاه الصاعد قائمة، تدعمها إيجابية مؤشر ستوكاستيك والمتوسط المتحرك 50، بانتظار التوجه نحو 1.2011 كهدف رئيسي تالي، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 1.1790 و1.1720 لاستمرار الارتفاع المتوقع.

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