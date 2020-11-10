شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يواصل مكاسبه قبيل صدور المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في ظل استمرار الأجواء الإيجابية إزاء لقاح شركة "فايزر" للوقاية من كورونا، وذلك قبيل صدور بيانات المخزونات الأمريكية.



كانت شركة "فايزر" قد أعلنت أمس بأن اللقاح الذي تطوره بالتعاون مع شركة "بيونتك" الألمانية أظهرت نتائج فاعلية تزيد عن 90% في الوقاية من فيروس كورونا.



ومن المنتظر في وقت لاحق اليوم إصدار معهد البترول الأمريكي بيانات أولية لمخزون الخام في الولايات المتحدة، بينما ستصدر إدارة معلومات الطاقة بياناتها الرسمية غدا الأربعاء.

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وفي سياق منفصل، استقر مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:26 بتوقيت جرينتش عند 92.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.9 نقطة وأقل مستوى عند 92.6 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، صعدت العقود الآجلة لخام "ويست تكساس" الأمريكي تسليم ديسمبر/كانون الأول بحلول الساعة 18:23 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.1% إلى 41.1 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 41.3 دولار وأقل سعر عند 39.4 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم يناير/كانون الثاني بنسبة 2.1% إلى 43.3 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 43.4 دولار وأقل سعر عند 41.7 دولار.