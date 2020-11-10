شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف للدولار الأسترالي مع تجدد عدم اليقين بشأن الانتخابات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأسترالي أمام أغلب العملات الرئيسية على نحو طفيف خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في ظل تجدد عدم اليقين بشأن الانتخابات الرئاسية الأمريكية.



وأعلن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته "دونالد ترامب" بأنه أمر الفريق القانوني للجوء إلى القضاء من أجل كشف مخالفات إحصاء وفرز التصويت لا سيما في ولاية بنسلفانيا.



وصرح الخبير الاقتصادي "محمد العريان" أنه لا يتوقع تسليما سهلا أو انتقالا مرنا للسلطة في البلاد بعد الانتخابات الأخيرة.

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وأظهرت بيانات اقتصادية أسترالية أن مؤشر ثقة الشركات ارتفع إلى 5 نقاط بعد تراجعه في سبتمبر/أيلول.



وفي سياق متصل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الصين بنسبة 0.5% في الشهر الماضي دون توقعات بارتفاع نسبته 0.8%، في حين انخفض مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 2.1% متجاوزا توقعات بانخفاض نسبته 1.9%.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 17:18 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 0.7280، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.7295 وأقل سعر عند 0.7253.