شكرا لقرائتكم خبر «صنع في السعودية» ينطلق في الربع الأول 2021 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأشار أمين عام هيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس صالح السلمي إلى أن برنامج «صنع في السعودية» هو مشروع وطني وأحد مبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، الذي يهدف إلى تحويل المملكة إلى وجهة صناعية رائدة على مستوى العالم.وتسعى المملكة من خلال برنامج «صنع في السعودية» إلى إطلاق هوية موحدة لترويج المنتجات والخدمات السعودية في الأسواق المحلية والعالمية، حيث يسهم البرنامج في رسم صورة ذهنية إيجابية للمنتج السعودي لدى المستهلكين ويعزز رغبة المواطنين والمقيمين في استهلاك وتفضيل المنتج السعودي والاعتزاز به.
ويسهم برنامج «صنع في السعودية» في تحفيز الاستثمارات ضمن القطاع الصناعي في المملكة بما يرسخ مكانة القطاع على الخارطة العالمية ويمكن المنتج السعودي من المنافسة محليا وإقليميا وعالميا ويعزز دوره في رفع نسبة صادرات المملكة غير النفطية من 16% إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بحلول عام 2030.
ويطلق البرنامج أنشطة لترويج المنتجات والخدمات السعودية في الأسواق المحلية والعالمية المستهدفة، كما يقدم للشركات الأعضاء في البرنامج فرصا لترويج منتجاتهم وخدماتهم من خلال استخدام علامة «صنع في السعودية» في حال تم استيفاء شروط البرنامج ومتطلباته، إضافة إلى عدد من المزايا بالتعاون مع شركاء البرنامج من القطاعين الخاص والعام التي من شأنها تعزيز نمو الشركات وتوسعها.
برنامج صنع في السعودية
- يسهم في رسم صورة ذهنية إيجابية للمنتج السعودي لدى المستهلكين وتفضيله والاعتزاز به
- يسهم في تحفيز الاستثمارات ضمن القطاع الصناعي في المملكة
- يمكن المنتج السعودي من المنافسة محليا وإقليميا وعالميا
- يعزز رفع نسبة صادرات المملكة غير النفطية من 16% إلى 50%
- يتيح للشركات الأعضاء ترويج منتجاتهم وخدماتهم من خلال علامة «صنع في السعودية»
كانت هذه تفاصيل خبر «صنع في السعودية» ينطلق في الربع الأول 2021 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.