84 مليارا إجمالي 36 دفعة لحساب المواطن

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دفعة1: (ديسمبر 2017) 2 مليار ريال 10.6 ملايين مستفيد دفعة 2: 2.1 مليار ريال 11 مليون مستفيد دفعة 3: 2.2 مليار ريال 11.6 مليون مستفيد دفعة 4: 2.2 مليار ريال 11.9 مليون مستفيد دفعة 5: 2.3 مليار ريال 12.2 مليون مستفيد دفعة 6: 2.4 مليار ريال 12.3 مليون مستفيد دفعة 7: 2.4 مليار ريال 12.5 مليون مستفيد دفعة 8: 2.3 مليار ريال 11.9 مليون مستفيد دفعة 9: 2.3 مليار ريال 12 مليون مستفيد دفعة 10: 2.3 مليار ريال 12 مليون مستفيد دفعة 11: 2.4 مليار ريال 12.3 مليون مستفيد دفعة 12: 2.4 مليار ريال 12.1 مليون مستفيد دفعة 13: (ديسمبر 2018) 2.4 مليار ريال 12.3 مليون مستفيد دفعة 14: 2.4 مليار ريال 12.3 مليون مستفيد دفعة 15: 2.4 مليار ريال 12.4 مليون مستفيد دفعة 16: 2.5 مليار ريال 12.5 مليون مستفيد دفعة 17: 2.5 مليار ريال 12.5 مليون مستفيد دفعة 18: 2.5 مليار ريال 12.3 مليون مستفيد دفعة 19: 2.5 مليار ريال 12.4 مليون مستفيد دفعة 20: 2.6 مليار ريال 12.4 مليون مستفيد دفعة 21: 2.6 مليار ريال 12.5 مليون مستفيد دفعة 22: 2.6 مليار ريال 12.5 مليون مستفيد دفعة 23: 2.6 مليار ريال 12.6 مليون مستفيد دفعة 24: 2.6 مليار ريال 12.6 مليون مستفيد دفعة 25 (ديسمبر 2019) 2.6 مليار ريال 12.7 مليون مستفيد دفعة 26 2.6 مليار ريال 12.7 مليون مستفيد دفعة 27 2.6 مليار ريال 12.6 مليون مستفيد دفعة 28 2.7 مليار ريال 12.7 مليون مستفيد دفعة 29 2.3 مليار ريال 12.5 مليون مستفيد دفعة 30 2.18 مليار ريال 12 مليون مستفيد دفعة 31 1.7 مليار ريال 12 مليون مستفيد الدفعة 32 1.7 مليار ريال 10.7 مليون مستفيد الدفعة 33 1.8 مليار ريال 10.7 مليون مستفيد الدفعة 34 1.9 مليار ريال 10.7 ملايين مستفيد الدفعة 35 1.8 مليار ريال 10.4 مليون مستفيد الدفعة 36 1.8 مليار ريال 10.6 ملايين مستفيد السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أودع برنامج حساب المواطن أمس 1.8 مليار ريال مخصص دعم شهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة السادسة والثلاثين 10.6 ملايين مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 45 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 84 مليار ريال، منها 620 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة. وأوضح المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني أن 78% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1046 ريالا، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من مليوني رب أسرة مشكلين ما نسبته 92% بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.3 ملايين مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 192 ألف مستفيد، مشكلين 8% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين. وأشار القحطاني أن نسبة أرباب الأسر بلغ 93%، أما ربات الأسر فقد بلغت نسبتهن 7%، بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 41%، ونسبة الذكـور المستقلين 59%، مبينا أن 88% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 12% على الاستحقاقين الجزئي والأدنى.2 مليار ريال 10.6 ملايين مستفيد2.1 مليار ريال 11 مليون مستفيد2.2 مليار ريال 11.6 مليون مستفيد2.2 مليار ريال 11.9 مليون مستفيد2.3 مليار ريال 12.2 مليون مستفيد2.4 مليار ريال 12.3 مليون مستفيد2.4 مليار ريال 12.5 مليون مستفيد2.3 مليار ريال 11.9 مليون مستفيد2.3 مليار ريال 12 مليون مستفيد2.3 مليار ريال 12 مليون مستفيد2.4 مليار ريال 12.3 مليون مستفيد2.4 مليار ريال 12.1 مليون مستفيد2.4 مليار ريال 12.3 مليون مستفيد2.4 مليار ريال 12.3 مليون مستفيد2.4 مليار ريال 12.4 مليون مستفيد2.5 مليار ريال 12.5 مليون مستفيد2.5 مليار ريال 12.5 مليون مستفيد2.5 مليار ريال 12.3 مليون مستفيد2.5 مليار ريال 12.4 مليون مستفيد2.6 مليار ريال 12.4 مليون مستفيد2.6 مليار ريال 12.5 مليون مستفيد2.6 مليار ريال 12.5 مليون مستفيد2.6 مليار ريال 12.6 مليون مستفيد2.6 مليار ريال 12.6 مليون مستفيد2.6 مليار ريال 12.7 مليون مستفيد2.6 مليار ريال 12.7 مليون مستفيد2.6 مليار ريال 12.6 مليون مستفيد2.7 مليار ريال 12.7 مليون مستفيد2.3 مليار ريال 12.5 مليون مستفيد2.18 مليار ريال 12 مليون مستفيد1.7 مليار ريال 12 مليون مستفيد1.7 مليار ريال 10.7 مليون مستفيد1.8 مليار ريال 10.7 مليون مستفيد1.9 مليار ريال 10.7 ملايين مستفيد1.8 مليار ريال 10.4 مليون مستفيد1.8 مليار ريال 10.6 ملايين مستفيد

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