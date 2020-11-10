شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض المبيعات يهبط بأرباح "الغاز والتصنيع" 75% بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية لشركة الغاز والتصنيع الأهلية، المُعلنة اليوم الثلاثاء، تراجعاً في الأرباح بنسبة 74.8% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 7.7 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 30.5 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة خسائر تشغيلية بلغت 2.4 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 33.3 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

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وأرجعت الشركة تراجع الأرباح خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى انخفاض مبيعات الربع الثالث بمبلغ 8.3 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة المبيعات بمبلغ 28 مليون ريال الناتجة عن اعتماد الشركة لبرنامج التقاعد المبكر للعاملين.

وتراجعت المبيعات إلى 453.7 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 462 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي ربح بلغ 7.7 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 30.5 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، صافي أرباح بلغ 42.7 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 101 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.