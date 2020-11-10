شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض مبيعات العقارات يدفع "دار الأركان" لتكبد الخسائر بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة دار الأركان للتطوير العقاري، المُعلنة اليوم الثلاثاء، عن تحولها لتكبد الخسائر خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 18.6 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 134.9 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 119.3 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 211.4 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

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وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى انخفاض مبيعات العقارات. إن الانخفاض في ايرادات التأجير بالاضافة الى الارتفاع في أعباء التمويل كان لهما الأثر على صافي الدخل.

وتراجعت المبيعات إلى 391.2 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 899.4 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي ربح بلغ 4.2 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 235.3 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، صافي أرباح بلغ 22.8 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 100.5 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.