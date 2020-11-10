شكرا لقرائتكم خبر عن البلاديوم يتجه نحو التراجع عقب استيعاب انباء لقاح "فايزر" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار البلاديوم خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في أعقاب استيعاب الانباء الإيجابةي المحيطة بلقاح مضاد لفيروس "كورونا"، وذلك وسط استقرار إيجابي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



كانت شركة "فايزر" قد أعلنت أمس بأن اللقاح الذي تطوره بالتعاون مع شركة "بيونتك" الألمانية أظهرت نتائج فاعلية تزيد عن 90% في الوقاية من فيروس كورونا.



وتنتظر "فايزر" الموافقة الطارئة من السلطات الأمريكية لاستخدام اللقاح هدف الوقاية من فيروس كورونا.

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من جانبه، هاجم الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته "دونالد ترامب" شركة "فايزر" متسائلا عن سبب الإعلان عن اللقاح عقب انتهاء الانتخابات الرئاسية وفوز المرشح الديمقراطي "جو بايدن".



وفي سياق منفصل، استقر مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:18 بتوقيت جرينتش عند 92.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.9 نقطة وأقل مستوى عند 92.6 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت العقود الىجلة للبلاديوم تسليم ديسمبر/كانون الأول بحلول الساعة 14:19 بتوقيت جرينتش بنسبة 1% إلى 2473.6 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 2504.1 دولار وأقل سعر عند 2457.1 دولار.