شكرا لقرائتكم خبر عن "داو جونز" يرتفع في بداية التعاملات "وناسداك" يستأنف خسائره والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تباين أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء في ظل القلق من عرقلة تسليم السلطة في الولايات المتحدة بعد الانتخابات الرئاسية.



وتم الإعلان في وقت سابق هذا الأسبوع عن فوز المرشح الديمقراطي جو بادين" بانتخابات الرئاسة، لكن منافسه الجمهوري تحدث عن عمليات تزوير ومخالفات، كما تعهد لباللجوء للقضاء.

Advertisements



وعلى أثر ذلك، قال الخبير الاقتصادي العالمي "محمد العريان" إن "بايدن" سيواجه على الأرجح صعوبة في انتقال السلطة إليه.



كانت شركة "فايزر" قد أعلنت أمس بأن اللقاح الذي تطوره بالتعاون مع شركة "بيونتك" الألمانية أظهرت نتائج فاعلية تزيد عن 90% في الوقاية من فيروس كورونا.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" بحلول الساعة 14:47 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% (ما يعادل 51 نقطة) إلى 29210 نقاط، وانخفض "ناسداك" بنسبة 1.5% (ما يعادل 176 نقطة) إلى 11535 نقطة، في حين تراجع "إس أند بي 500" بنسبة 0.7% (ما يعادل 24 نقطة) إلى 3526 نقطة.