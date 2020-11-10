شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية قرب ذروة 8 أشهر بفضل نتائج مبهرة لأحد اللقاحات المرشحة بقوة للوقاية من فيروس كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء لتحافظ على مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي ، مقتربة من ملامسة أعلى مستوى فى ثمانية أشهر المسجل بالجلسة السابقة ، مع استمرار إقبال المستثمرين على المخاطرة فى الأصول ذات العائد المرتفع ، بفضل النتائج المبهرة لأحد اللقاحات المرشحة بقوة للوقاية من فيروس كورونا.

صعد مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 قرابة 0.8% حتى الساعة 11:45 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بحوالي 4% ،بأكبر مكسب يومي منذ 18 أيار/مايو الماضي ،وسجل مستوي 385.81 نقطة الأعلى منذ آذار/مارس الماضي.

يعاذ هذا المكسب اليومي الأكبر فى نحو ستة أشهر إلى المعنويات القوية التي تسيطر على أسواق المال العالمية عقب نتائج الانتخابات الأمريكية ،وبعد الأنباء الإيجابية عن لقاحات فيروس كورونا.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء ليحافظ على مكاسبه القوية للجلسة الثانية على التوالي ، مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

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تصدر قطاع البنوك والشركات المالية ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع قرابة 3.0% ، مع تزايد آمال تعافي الاقتصاد العالمي سريعا من الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

قالت شركة الأدوية الأمريكية العملاقة " فايزر" وشركة " بيونتيك "الألمانية للتكنولوجيا الحيوية إن لقاح فيروس كورونا الخاص بهما كان فعالا بنسبة تزيد عن 90% فى الوقاية من العدوى وفقا للبيانات الأخيرة لتجارب المرحلة النهائية.

وقال سابق الدكتور "أنتوني فوتسي" مدير المعهد الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية إن الحصول على لقاح فعال بنسبة 60% سيكون أمر مناسبا للوقاية من فيروس كوفيد-19.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.75% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بنسبة 1.2% ،وسجل مستوي قياسي جديد عند 3,645.99 نقطة.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.9% ،فى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 1.0% ، وفى ألمانيا أضاف مؤشر داكس نسبة 0.2% ، و فى لندن زاد مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 1.2% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا.