شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع لليوم الثاني على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار النفط على ارتفاعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الثلاثاء لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، مقتربة من ملامسة مستوياتها المرتفعة فى عدة أسابيع المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، بفضل النتائج الإيجابية لقاح شركتا "فايزر و بيونتيك" المرشح بقوة للوقاية من فيروس كورونا ، الأمر الذي عزز شهية المخاطرة بالأسواق ، وجدد الآمال حيال مستويات الطلب العالمي على الوقود.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 2.8% إلى مستوي 41.01$ ، من مستوى الافتتاح عند 39.90$، وسجل أدنى مستوي عند 39.44$ ،وصعد خام قرابة 3.0% إلى مستوي 43.26$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 42.01$ ، وسجل أدنى مستوي عند 41.72$.

عند تسوية الأمس ، حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 6.5% ، مسجلا أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 41.29$ للبرميل ،وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 5.9% ، وسجلت أعلى مستوى فى أربعة أسابيع عند 43.46$ للبرميل.

ويعد مكسب الأمس هو الأكبر لأسعار النفط العالمية منذ يوم 5 تشرين الأول/أكتوبر، بعد الأخبار الإيجابية عن أحد اللقاحات المرشحة بقوة للوقاية من فيروس كورونا.

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قالت شركة الأدوية الأمريكية العملاقة " فايزر" وشركة " بيونتيك "الألمانية للتكنولوجيا الحيوية يوم الاثنين إن لقاح فيروس كورونا الخاص بهما كان فعالا بنسبة تزيد عن 90% فى الوقاية من العدوى وفقا للبيانات الأخيرة لتجارب المرحلة النهائية.

قال بنك جي بي مورجان فى مذكرة " إن اللقاح القابل للتطبيق يغير قواعد اللعبة بشكل لا لبس فيه بالنسبة للنفط ،حيث من المتوقع أن يتحسن الطلب على الوقود مع تخفيف القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا".

من ناحية أخرى ،قال وزير الطاقة السعودي الأمير "عبد العزيز بن سلمان" إن منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" وحلفائها من المنتجين المستقلين ، المعروف عالميا بتحالف أوبك بلس ،أن التحالف قد يعدلوا اتفاق خفض الإمدادات إذا انخفض الطلب قبل بدء استخدام اللقاح المتاح لفيروس كورونا.

عززت تلك التصريحات احتمالات قيام التحالف العالمي بتأجيل زيادة الإنتاج المقررة مع مطلع كانون الثاني/يناير القادم.

وينفذ التحالف حاليا المرحلة الثانية من اتفاق خفض المعروض، والتي تتضمن كبح إنتاج بنحو 7.7 مليون برميل يوميا حتى كانون الأول/ديسمبر القادم، على أن تبدأ المرحلة الثالثة التي تتضمن خفض إنتاج 5.7 مليون برميل مطلع كانون الثاني/يناير 2021 حتى نهاية نسيان/أبريل 2022.