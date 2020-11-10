شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يواصل التعافي بسبب إصرار "دونالد ترامب" على عدم الاعتراف بالهزيمة فى انتخابات الرئاسة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل التعافي لليوم الثاني على التوالي من أدنى مستوى فى شهرين ، مع نشاط ملحوظ لعمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، فى ظل تصاعد التوترات السياسية فى الولايات المتحدة ، بسبب إصرار الرئيس الحالي "دونالد ترامب" بعد الاعتراف بالهزيمة فى انتخابات الرئاسة الأمريكية أمام الرئيس المنتخب "جو بايدن" ،مع اللجوء إلى المحاكم من أجل إعادة الفرز فى بعض الولايات ذات النتائج المتقاربة التي حسمت الصراع الانتخابي لصالح المرشح الديمقراطي.

ارتفع مؤشر الدولار بأكثر من 0.2 % إلى مستوى 92.97 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 92.76 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 92.60 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.65% ، فى أول مكسب فى غضون الخمسة أيام الأخيرة ، بفضل عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى شهرين عند 92.13 نقطة المسجل فى وقت سابق من التعاملات.

حتى الآن لا يزال الرئيس الأمريكي الحالي "دونالد ترامب" مصمما على عدم الاعتراف بالهزيمة فى الانتخابات الرئاسية ،مستمرا فى تصعيد وتحويل السباق الانتخابي إلى صراع يحسم عبر المحاكم ، الأمر الذي يثير الشكوك حول مدي متانة العملية الديمقراطية فى الولايات المتحدة.

رفع الفريق القانوني الخاص بدونالد ترامب العديد من القضايا فى معظم الولايات ذات النتائج المتقاربة بينه وبين جو بايدن ،والمعروف باسم الولايات المتأرجحة ،والتي حسمت الصراع الانتخابي لصالح المرشح الديمقراطي.

تستند تلك القضايا على وقوع العديد من الخلافات خلال عمليات فرز بطاقات الاقتراع ، خاصة تلك المرسلة عبر البريد ،ويطالب الفريق القانوني لترامب بضرورة إعادة الفرز لوجود تلاعب فى الأصوات لصالح جو بايدن.

وكان جو بايدن قد تجاوز عتبة 270 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي المطلوبة للفوز بانتخابات الرئاسة الأمريكية يوم السبت ،عقب تقدمه المذهل فى ولاية بنسلفانيا والفوز بها رسميا على حسب القوانين الخاصة بالولاية ،وبنسلفانيا تمثل 20 صوتا من المجمع الانتخابي .

وفى نفس الوقت فاز بايدن بولاية نيفادا التي تملك 6 أصوات من المجمع الانتخابي ، ليقفز إجمالي أصوات جو بايدن من 264 صوتا إلى 290 صوتا ، ليصبح رسميا الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة.