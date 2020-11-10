شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة صادرات تُوصي بزيادة رأس المال بـ 129.6 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة الشركة السعودية للصادرات الصناعية "صادرات" بزيادة رأس مال الشركة بقيمة 129.6 مليون ريال، عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، بأن الاحقية ستكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.

وتستهدف الشركة من زيادة رأس المال، دعم عمليات التوسع في أنشطة الشركة المستقبلية وتوفير رأس المال العامل لتمكين الشركة من زيادة عملياتها التشغيلية وخفض نسبة خسائر الشركة.

وبحسب البيان، سيتم الإعلان لاحقاً عند تعيين مستشار مالي للطرح، وكذلك عند تقديم ملف طلب زيادة رأس المال إلى هيئة السوق المالية لأخذ موافقتها.

تجدر الإشارة إلى أن صادرات حققت صافي خسائر بلغ 11.5 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2020، مقابل خسائر بلغت 3.3 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الخسائر خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020 إلى زيادة الديون المشكوك في تحصيلها، وكذلك ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية، على الرغم من ارتفاع الإيرادات الأخرى مقارنة بالربع المماثل من العام السابق للعام 2019.

وفي المُقابل، ارتفعت المبيعات إلى 12.4 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 5.9 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 11.3 مليون ريال، مقابل خسائر بلغت 11.9 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.