شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح بن داود تتراجع 37% بالربع الثالث وإدارتها تُوصي بتوزيع 2 ريال للسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة بن داود القابضة، المُعلنة اليوم الثلاثاء، عن التراجع في الأرباح بنسبة 36.8% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 78.7 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 124.5 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 86.8 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 149.9 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة تراجع الأرباح خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى أن نتائج الربع الثالث من عام 2019 تضمنت الإيرادات الموسمية من الحج وعلى النقيض تأثيرت الإيرادات الموسمية لهذا العام بسبب إغلاق الفروع الرئيسية بالمنطقة المركزية بمكة المكرمة والمدينة المنورة على إثر القرار الصادر من وزارة الداخلية بإيقاف العمرة و الزيارة مؤقتًا للمواطنين والمقيمين للحد من إنتشار الجائحة في المملكة.

وتراجعت المبيعات إلى 1.1 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 1.2 مليارريال خلال الربع الثالث من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي ربح بلغ 390.3 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 295.3 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.

وفي بيان مُنفصل، أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربعين الثاني والثالث 2020، بقيمة 228.6 مليون ريال، بحصة توزيع بلغت 2 ريال، وبنسبة توزيع تبلغ 20% من قيمة السهم الإسمية.