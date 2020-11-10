شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 10-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت تداولات إيجابية جديدة بعد الانخفاض المؤقت الذي شهده في الجلسات الماضية، ليبدأ اختبار حاجز 43.00، مما يعزز التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، مع التذكير بأن هدفنا التالي يصل إلى 46.50، بينما يتطلب تحقيقه الثبات فوق مستوى 40.23.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 40.60 والمقاومة 44.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد