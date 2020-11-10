شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 10-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر النفط تداولاته الإيجابية بشكل ملحوظ ليتخطى حاجز 40.00 دولار ويستقر فوقه، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد بفعالية خلال الجلسات القادمة، والتي تستهدف مستوى 41.90 بشكل رئيسي، مع الإشارة إلى أن تخطي هذا المستوى سيدفع السعر إلى 43.05 كمحطة إيجابية تالية، بينما سيبقى الارتفاع المتوقع قائماً بشرط الثبات فوق 39.20.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 38.50 والمقاومة 41.90

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بشكل إجمالي