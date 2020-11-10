شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 10-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واجه سعر الفضة مقاومة لحظية قوية عند المتوسط المتحرك 50، مما يجبر السعر على الارتداد هبوطاً ويقترب من اختبار مستوى 23.60، بينما يستمر مؤشر ستوكاستيك بتقديم الإشارات الإيجابية التي تدعم استمرار سيناريو الاتجاه الصاعد المتوقع لهذا اليوم.

وبالتالي، سنحتفظ بتوقعاتنا الإيجابية بشرط الثبات فوق مستوى 23.60، مع التذكير بأن أهدافنا المنتظرة تبدأ عند 25.06 وتمتد إلى 26.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 23.60 والمقاومة 25.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد