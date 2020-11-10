شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 10-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه سعر الذهب ضغط سلبي جديد ليتجه نحو اختبار محتمل للدعم المحوري 1860.90، وكما أشرنا صباحاً، يحتاج السعر للثبات فوق هذا المستوى ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً لهذا اليوم، حيث إن كسره سيسبب انخفاض إضافي يستهدف مناطق حول 1800.00 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

وحتى الآن، لا يزال سيناريو الاتجاه الصاعد مرجحاً لهذا اليوم بشرط الثبات فوق 1860.90، مع التذكير بأن أهدافنا المنتظرة تبدأ عند 1901.80 وتمتد إلى 1934.86.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1860.00 والمقاومة 1910.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد