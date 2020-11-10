شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يحاول التعافي من أدنى مستوى فى 6 أسابيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى فى ستة أسابيع المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، ويكبح تلك المعنويات استمرار ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 1.4% إلى 1,890.37$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,863.76$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,860.17$.

أنهي المعدن الأصفر"الذهب" تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 4.6% ، فى أول خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،وبأكبر خسارة يومية منذ 11 آب/أغسطس الماضي ، بفعل تسارع عمليات بيع أصول الملاذات الآمنة ، بعد أخبار إيجابية عن أحد اللقاحات المرشحة بقوة للوقاية من فيروس كورونا.

قالت شركة الأدوية الأمريكية العملاقة " فايزر" وشركة " بيونتيك "الألمانية للتكنولوجيا الحيوية يوم الاثنين إن لقاح فيروس كورونا الخاص بهما كان فعالا بنسبة تزيد عن 90% فى الوقاية من العدوى وفقا للبيانات الأخيرة لتجارب المرحلة النهائية.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بأكثر من 0.1% ، ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ، عاكسا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، الأمر الذي لا يصب فى صالح ارتفاع أسعار الذهب ، كونها مقومة بالدولار الأمريكي وترتفع قيمتها بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

يأتي هذا الصعود فى مستويات الدولار الأمريكي ، بفضل نشاط ملحوظ لعمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، فى ظل تصاعد المخاوف بشأن النزاع القضائي حول انتخابات الرئاسة فى الولايات المتحدة ، مع تصميم الرئيس الحالي "دونالد ترامب" عدم الاعتراف بالهزيمة واللجوء إلى المحاكم لإعادة فرز الأصوات فى بعض الولايات المتقاربة فى النتائج مع الفائز بالانتخابات "جو بايدن".

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بنحو 10.51 طن متري، بأكبر انخفاض يومي منذ 23 ِأيلول/سبتمبر الماضي ، لينزل الإجمالي إلى 1,249.79 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوى منذ 17 أيلول/سبتمبر 2010.