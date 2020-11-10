شكرا لقرائتكم خبر عن ستاربكس يخترق مقاومة محورية – تحليل – 10-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم ستاربكس (SBUX) ارتفاعاً في آخر جلساته، لينجح السهم بهذا الارتفاع في اختراق مستوى المقاومة المحوري 93.90، ليسجل مستويات قياسية جديدة ويحقق مكاسب بلغت نسبتها 5.77% بما يعادل 5.23 نقطة ليستقر على سعر 95.88 دولار، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 93.90، ليستهدف مستوى المقاومة 105.97.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد