شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكان إنترناشيونال يخترق مقاومته الحالية – تحليل – 10-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم أمريكان إنترناشيونال جروب (AIG) بشكل حاد بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، لينجح السهم باختراق مستوى المقاومة الحالي 36.19، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية لآخر موجة هابطة على المدى المتوسط (من 56.38 إلى 16.05)، وذلك بدعم إيجابي متواصل لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 36.19، ليستهدف مستوى المقاومة التالي عند 41.00 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية لفيبوناتشي السابق الإشارة إليها.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد