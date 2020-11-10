شكرا لقرائتكم خبر عن بوينج يصل يتخلص من ضغطه السلبي – تحليل – 10-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم شركة بوينج (BA) ارتفاعاً في آخر جلساته، ليصل السهم بهذا الارتفاع إلى اعلى مستوياته في شهرين، لينجح في التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، محققاً مكاسب حادة بلغت نسبتها 13.71% بما يعادل 21.62 نقطة ليستقر على سعر 179.36 دولار، ليهاجم مستوى المقاومة الفرعي 181.62، وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى المتوسط.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 179.36، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 234.58.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد
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