شكرا لقرائتكم خبر عن بنك أوف أمريكا يكتسي باللون الأخضر – تحليل – 10-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم بنك أوف أمريكا (BAC) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، لينجح السهم بهذا الارتفاع في التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، لينجح أيضاً في اختراق مستوى المقاومة 26.82، فهذا المستوى يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية لآخر موجة هابطة على المدى المتوسط (من 35.45 إلى 17.95).

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه لمستوى المقاومة المحوري 28.90، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 31.55 الذي يمثل نسبة 76.4% من نفس المستويات التصحيحية.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد