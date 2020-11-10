شكرا لقرائتكم خبر عن سيتي جروب يخترق خط اتجاه رئيسي هابط – تحليل – 10-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم سيتي جروب (C) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، لينجح السهم بهذا الارتفاع في اختراق خط اتجاه رئيسي هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، وقد تزامن ذلك مع تخطيه لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليتخلص بذلك من ضغطه السلبي، محققاً مكاسب مهمة في آخر جلساته بنسبة بلغت 11.54% بما يعادل 4.93 نقطة ليستقر على سعر 47.64 دولار، وذلك وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره اعلى مستوى 46.14، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 55.09.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد