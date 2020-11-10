شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يستأنف مكاسبه بفضل لقاح "فايزر" المحتمل للوقاية من فيروس كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليستأنف مكاسبه التي توقفت بالأمس مقابل الدولار الأمريكي ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح من أعلى مستوى فى شهرين ، يأتي هذا الارتفاع بفضل الأنباء الإيجابية عن لقاح محتمل للوقاية من فيروس كورونا من إنتاج شركتا "فايرز و بيونتيك" والذي نجح بنسبة 90% فى تكوين مناعة قوية من العدوى خلال تجارب المرحلة النهائية ،ويطغي تأثير ذلك على تنامي المخاوف حول النزاع القضائي بشأن سلامة انتخابات الرئاسة فى الولايات المتحدة.

ارتفع اليورو مقابل الدولار قرابة 0.3% إلى 1.1843$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1812 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.1805$.

أنهى اليورو تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.5% مقابل الدولار ، فى أول خسارة يومية فى غضون الخمسة أيام الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى شهرين عند 1.1919$.

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وبخلاف عمليات البيع لجني الأرباح ، انخفضت العملة الأوروبية الموحدة بسبب عدم اعتراف الرئيس الأمريكي الحالي "دونالد ترامب" حتى الآن بالهزيمة فى الانتخابات الرئاسية أمام المرشح الديمقراطي " جو بايدن".

قالت شركة الأدوية الأمريكية العملاقة " فايزر" وشركة " بيونتيك "الألمانية للتكنولوجيا الحيوية إن لقاح فيروس كورونا الخاص بهما كان فعالا بنسبة تزيد عن 90% فى الوقاية من العدوى وفقا للبيانات الأخيرة لتجارب المرحلة النهائية.

تعزز تلك الأنباء المعنويات بأسواق المال العالمية، وتزايد إقبال المستثمرين على شراء الأصول ذات المخاطر العالية ،ويطغي تأثيرها حاليا على تنامي المخاوف حول النزاع القضائي بشأن سلامة انتخابات الرئاسة فى الولايات المتحدة.

حتى كتابة هذا التقرير لا يزال الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب مصمما على عدم الاعتراف بالهزيمة فى الانتخابات الرئاسية ،بل ومصرا على تحول الموضوع إلى صراع قضائي ، حيث ينتظر ما سوف تسفر عنه القضايا التي تم رفعها لإعادة فرز الأصوات فى الولايات المتأرجحة ،والتي فاز بها بايدن بنتائج متقربة مع ترامب.