شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي لأسعار البلاتينيوم مع استأنف مؤشر الدولار الأمريكي الارتداد من للأعلى له في ستة أسابيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت أسعار البلاتينيوم في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية وسط ارتداد مؤشر الدولار للجلسة الثالثة في خمسة جلسات من الأعلى له منذ 28 من أيلول/سبتمبر وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم ووسط التفاؤل حيال فعلية اللقاح المشترك لشركة فايزر وشركة بيونتك في الوقاية من فيروس كورونا.

في تمام الساعة 06:27 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت أسعار البلاتينيوم 0.31% لتتداول حالياً عند 873.70$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 870.98$ للأونصة، مع العلم، أن أسعار البلاتينيوم استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 870.08$ للأوتصة، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.19% إلى 92.66 مقارنة بالافتتاحية عند 92.84.

هذا وقد تابعنا كشف المكتب الوطني الصيني للإحصاء عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي أوضحت تباطؤ النمو إلى 0.5% مقابل 2.4% في أيلول/سبتمبر الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلي 0.8%، أما عن القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين فقد أظهرت استقرار الانكماش عند 2.1% خلال الشهر الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الانكماش إلى 1.9%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة إحصائية فرص العمل ودوران فرص العمل والتي قد تعكس ارتفاعاً إلى نحو 6.50 مليون مقابل نحو 6.49 مليون في آب/أغسطس الماضي، ويأتي ذلك في أعقاب أظهر بيانات سوق العمل في نهاية الأسبوع الماضي تراجع معدلات البطالة إلى 6.9% مقابل 7.9% في أيلول/سبتمبر، متفوقة آنذاك على التوقعات التي أشارت لتراجعها إلى 7.7%.

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وفي نفس السياق، فقد أوضحت قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية أيضا الجمعة الماضية نحو 638 ألف وظيفة مضافة مقابل 672 ألف وظائف مضافة والتي عدلت من نحو 661 ألف وظيفة مضافة في أيلول/سبتمبر، بينما قد عكست قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة نمو 0.1% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في أيلول/سبتمبر، بخلاف التوقعات التي أشارت لنمو 0.2%.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس بيان منظمة الصحة العالمية الذي تطرق لكون التوصل إلى لقاح كورونا قد يغير الأوضاع بشكل كلي بحلول نهاية العام وبالأخص أن النتائج الإيجابية للغاية للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح الذي انتجته شركة فايزر الأمريكية بالتعاون مع شركة بيونتك الألمانية والتي تم الإعلان عنها الاثنين وبلغت نسبة 90%، مع الإفادة بأن لقاح كورونا يحتاج إلى 4.5$ مليار لكي يكون جاهز بحلول مطلع العام المقبل.

ويذكر أن بعض التقرير تطرقت لكون العلماء يأملون في الحصول على لقاح فعال لفيروس كورونا بنسبة 75% على الأقل، ونوه مستشار البيت الأبيض لجائحة كورونا الدكتور أنتوني فوتشي مسبقاً بأن اللقاح الفعال بنسبة 50% أو 60% سيكون مقبولاً، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لقرابة 50.27 مليون ولقي 1,254,567 شخص مصرعهم في 219 دولة.

ونود الإشارة، لكون 41% من الطلب العالمي على البلاتينيوم يأتي من قطاع صناعية السيارات الذي تضرر مؤخراً وبالأخص في أوروبا من جراء تابعيات تفشي فيروس كورونا، بينما 31% من الطلب على البلاتينيوم يأتي من قطاع المصوغات التي شهد مؤخراً انتعاش نظراً لتراجع أسعار البلاتينيوم بشكل ملحوظ أمام الذهب لما دون النصف وذلك على الرغم من كون البلاتينيوم أندر 30 مرة من الذهب وكان في مطلع هذا القرن ضعف ثمن الذهب.