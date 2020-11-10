شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الباوند يهدد الثبات الايجابي– تحليل – 10-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كرر سعر الزوج تقديمه لضغوط سلبية على مستوى دعم القناة الفرعية الصاعدة والمتمركز عند 0.8968 ليزيد ذلك من فرص انتقاله للمسار الهابط خلال الفترة الحالية, ما يدعم الترجيح السلبي المقترح محاولة تسلل مؤشر ستوكاستيك دون مستوى 50 بالإضافة إلى تمركز المتوسط المتحرك 55 فوق التداولات الحالية.
مما سبق, ننصح بانتظار تحقيق السعر للكسر المقترح ليزيد ذلك من فرص استهدافه لمستويات سلبية جديدة قد تمتد نحو 0.8895 و 0.8835 خلال الفترة القريبة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 0.9000 و 0.8895
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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