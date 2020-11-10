شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يخرج عن المسار الهابط- تحليل - 10-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم

نجح سعر الزوج بتداولات يوم أمس باختراق مقاومة القناة الرئيسية الهابطة والمتمثلة بمستوى 123.95 لهذا اليوم مسجلا بذلك بعض الأهداف الإيجابية بوصوله نحو 125.13, الثبات المتكرر فوق المقاومة المخترقة يؤكد استعداد السعر لاستئناف الهجوم الصاعد لنتوقع اندفاعه بذلك نحو 125.40 وبتجاوزه لهذا الحاجز قد تمتد التداولات نحو مستوى تصحيح 38.2% فيبوناتشي والمستقر عند 126.70.

نلاحظ من الرسم المرفق تسلل مؤشر ستوكاستيك بشكل صاعد ليقترب من مستوى 80 وليمد السعر بعزم إيجابي جديد ليمكنه ذلك بتسجيل الأهداف الإيجابية المقترحة سابقا.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 124.00 و 125.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد