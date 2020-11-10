شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يسجل أرباح كبيرة-تحليل - 10-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد سعر الزوج انتقاله للمسار الصاعد بثباته فوق مستوى 135.75 لنلاحظ استغلاله للضغوط الإيجابية وتسجيله لأرباح كبيرة بوصوله نحو 138.90 محققا بذلك الأهداف المقترحة بالتقرير السابق.

قد يضطر السعر لتشكيل ارتداد تصحيحي مؤقت ليختبر بذلك الدعم الإضافي المستقر عند 137.60 ومن ثم ليبدأ بتجديد المحاولات الصاعدة لحين وصوله نحو مستوى تصحيح 61.8% فيبوناتشي والمستقر عند 139.35.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 137.60 و 139.35

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد