شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يكرر الإغلاقات الايجابية– تحليل - 10-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تصدى سعر البلاتين يوم أمس للضغوط السلبية بتقديمه لإغلاق إيجابي جديد فوق الدعم المستقر عند 837.00 ليحافظ بذلك على ثباته ضمن محاور القناة الصاعدة والموضحة بالرسم المرفق.
نتوقع بتجميع السعر للعزم الإيجابي من جديد بدء تشكيله لاندفاع صاعد ليمكنه ذلك من الثبات فوق العائق المستقر عند 905.00 ليمكنه ذلك من تسجيل أهداف إيجابية جديدة قد تمتد نحو 980.00 و 1030.00 خلال الفترة القادمة.
نطاق التداول المتوقع ما بين 850.00 و 905.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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