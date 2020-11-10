شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس عالق– تحليل -10-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا تغيير ملموس على تداولات النحاس ليتأثر الثبات السلبي دون المقاومة الرئيسية الممتدة نحو 3.2580 بينما يستمر مستوى 3.1250 بتشكيل دعم إضافي أمام التداولات الحالية, لذلك نتوقع استمرار تشكيله لتذبذب جانبي مختلط مع التنويه لتوفر فرصه لتشكيل ارتداد صاعد ليختبر بذلك المقاومة المذكورة سابقا.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 3.1250 و 3.2570

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بشكل مؤقت