شكرا لقرائتكم خبر عن الوزراء الكويتي: لا قرار بفتح الأجواء مع الدول المحظورة ولا حظر أو عزل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت مصادر إن مجلس الوزراء الكويتي لم يصدر أي تعديل على قرار الدول المحظورة، موضحة ان المشاورات مستمرة مع شركات الطيران الوطنية للوصول الى التوقيت الأنسب لإصدار القرار فضلا عن الدول التي يشملها القرار حسب الأوضاع الصحية لديها بسبب كورونا.

وبينت المصادر أن مجلس الوزراء لم يتخذ قرارا بإعادة حظر التجول مجددا، أو عزل منطقة او محافظة، مستبعدة العودة الى المرحلة الثالثة من خطة العودة للحياة الطبيعية.

وأشارت الى ان تعاون المواطنين والمقيمين يمهد للانتقال الى المرحلة الخامسة، بحسب صحيفة الأنباء الكويتية.

وكانت مصادر بالإدارة العامة للطيران المدني الكويتية قد قالت في منتصف أغسطس الماضي، إن مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير، لم يرفع أي تغييرات على الدول المحظورة وعددها 31 دولة من دخول البلاد عبر الرحلات التجارية بمرحلتها الأولى بنسبة تشغيل بلغت 30%.

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وذكرت المصادر حينها أن السلطات الصحية في البلاد تراجع دول الحظر كل 10 أيام في حين اجتماع الحكومة، الأخير، لم يوجه "الطيران المدني" حول أي تغييرات بشأن قائمة الدول المحظورة في الوقت الراهن، فيما تم استثناء فقط القضاة والأطباء وسمحت لهم بدخول البلاد بناء على طلب الجهات ذاتها بإيعاز من السلطات الصحية.

وتأتي تلك الإجراءات بعد أن شهد مطار الكويت منتصف يونيو الماضي مغادرة 34 رحلة طيران لمختلف جهات العالم بإجمالي مسافرين بلغ عددهم 5453 مسافرا.

وكانت أبرز الوجهات جمهورية مصر العربية بمعدل 20 طائرة متجهة لمختلف المحافظات والمطارات في مصر.

فيما بلغ عدد الرحلات الى الهند 9 رحلات ورحلتين الى إثيوبيا ورحلة واحدة الى كل من تركيا وإيران وقطر.

يشار إلى أن شركة الخطوط الجوية الكويتية أعلنت مطلع شهر مارس الماضي وقف تشغيل الرحلات مؤقتا من دول (مصر وسوريا ولبنان والفلبين والهند وبنغلادش وسريلانكا) والى الكويت اعتبارا من يوم السبت وذلك كإجراء احترازي للوقاية من إصابات فيروس كورونا المستجد.