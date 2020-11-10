شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم كويتية تستعد للانضمام اليوم إلى مؤشر "إم.إس.سي آي" للأسواق الناشئة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم من المقرر ان تكشف «مورغان ستانلي» في مراجعتها نصف السنوية لمؤشر MSCI للأسواق الناشئة اليوم الثلاثاء، عن أسهم الشركات الكويتية التي ستضاف إلى المؤشر الذي يتتبعه عادة على نطاق واسع مديرو الصناديق العالمية.

ويندفع المستثمرون عادة لشراء الاسهم من الاسواق التي ستتم ترقيتها قريبا، وقبل لحظة اعلان انضمامها للحصول على بداية مبكرة لتدفّق الاموال السلبية من الصناديق، وهي فترة قد تستمر لمدة عام تقريبا، وحصل هذا مع دول أخرى في منطقة الخليج قبل ترقية أسواق فيها؛ مثل: الامارات وقطر، والسعودية، بحسب صحيفة "القبس".

ولكن اجراءات وقيود فيروس كورونا وتراجع اسعار النفط مع انخفاض الطلب العالمي على الخام والضربة التي تعرّض لها اقتصاد الكويت جراء صدمة «كورونا» أدت جميعها الى برودة الاداء في سوق الاسهم المحلي.

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وجرى أن تداول مؤشر السوق الاول انخفض 12 % دون المستوى الذي سجله قبل اعلان «مورغان ستانلي» عن نيتها لأول مرة في ترقية بورصة الكويت الى مؤشر الاسواق الناشئة.

وكانت هيئة أسواق المال وشركة البورصة والشركة الكويتية للمقاصة وبقية أطراف السوق استأنفت اختبارات تكميلية نهاية شهر يوليو الماضي، لاستيفاء متطلب جديد من مؤسسة مورغان ستانلي (MSCI)، تمهيداً لترقية بورصة الكويت ضمن الأسواق الناشئة.

يذكر أن بورصة الكويت استوفت قبيل تأجيل ترقيتها من منتصف العام الجاري إلى نوفمبر المقبل تعديل هياكل الحسابات المجمعة عبر توسيع نطاقها لتشمل المستثمرين الأجانب، والسماح بعمليات تقابل حساب الاستثمار الواحد للمستثمرين الأجانب.