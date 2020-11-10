شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة السعودي يلوح بإمكانية تعديل اتفاق أوبك بلس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إنه يمكن تعديل اتفاق أوبك بلس عبر الإجماع، مشيرا إلى أنه قد يكون هناك تغيير لأبعد مما يقترحه المحللون.

ولفت في تصريحات صحفية، إلى أنه مع عودة إنتاج ليبيا، وإجراءات العزل العام الجديدة، فإن السوق ما زالت مستقرة.

وأكد أن إجراءات العزل الجديدة بسبب فيروس كورونا لن تؤثر على طلب الوقود بنفس المدى الذي حدث في أبريل، بحسب موقع قناة العربية.

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ومن المقرر أن تخفف أوبك بلس تخفيضات الإنتاج التي تبلغ 7.7 مليون برميل يوميا بنحو مليوني برميل يوميا اعتبارا من يناير2021.

يشار إلى أن أسعار النفط ارتفعت خلال تداولات أمس الإثنين بشكل قوي مدعومة بإعلان شركة "فايزر" عن فاعلية لقاحها الواعد للوقاية من فيروس كورونا.

وأعلنت شركة "فايزر" الأمريكية أن اللقاح الذي تطوره بالتعاون مع شركة "بيونتك" الألمانية قد أثبت فاعلية بنسبة 90% في الوقاية من فيروس كورونا.

وأشاد الرئيس الأمريكي المنتخب "جو بايدن" بما تم التوصل إليه مشيراً إلى أنه شكل فريق أزمة لمواجهة جائحة كورونا فيما صرحت نائبته "كامالا هاريس" بأنه يجب القضاء على أزمة كورونا وبناء الاقتصاد.