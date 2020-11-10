شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للدولار الأمريكي خلال الجلسة الآسيوية عقب أفضل أداء يومي له في ثمانية أشهر أمام الين الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية عقب أفضل أداء يومي له منذ 19 من آذار/مارس وليعكس ارتداده للجلسة الثانية من الأعلى له منذ 20 من تشرين الأول/أكتوبر أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ووسط التفاؤل حيال فعلية اللقاح المشترك لشركة فايزر وشركة بيونتك في الوقاية من فيروس كورونا.

في تمام الساعة 07:12 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.35% إلى مستويات 105.00 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 105.37، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 104.82، بينما حقق الأعلى له عند 105.38، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتم تداولات الأمس عند 105.38.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني صدور قراءة مؤشر الحساب الجاري والتي أظهرت تقلص الفائض إلى ما قيمته 1.35 تريليون ين مقابل 1.66 تريليون ين في آب/أغسطس، بخلاف التوقعات التي أشارت لاتساع الفائض إلى 1.79 تريليون ين، كما أوضحت القراءة الغير معدلة موسمياً للمؤشر ذاته تقلص الفائض إلى 1,660 مليار ين مقابل 2,103 مليار ين في آب/أغسطس، أيضا أسوء من على التوقعات التي أشارت لفائض 1,995 مليار ين.

وجاء ذلك بالتزامن مع كشف بنك اليابان عن القراءة السنوية لمؤشر إقراض المصارف والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 6.2% مقابل 6.4% في أيلول/سبتمبر الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لنمو إلى 6.3%، وصولاً إلي كشف مكتب مجلس الوزراء عن قراءة إحصائية إكو واتشرز للأوضاع الحالية والتي أظهرت اتساع الأوضاع الحالية إلي 54.5 مقابل انكماش عند 49.3 في أيلول/سبتمبر، متفوقة على التوقعات التي أشارت لاتساع إلى 50.9.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة إحصائية فرص العمل ودوران فرص العمل والتي قد تعكس ارتفاعاً إلى نحو 6.50 مليون مقابل نحو 6.49 مليون في آب/أغسطس الماضي، ويأتي ذلك في أعقاب أظهر بيانات سوق العمل في نهاية الأسبوع الماضي تراجع معدلات البطالة إلى 6.9% مقابل 7.9% في أيلول/سبتمبر، متفوقة آنذاك على التوقعات التي أشارت لتراجعها إلى 7.7%.

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وفي نفس السياق، فقد أوضحت قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية أيضا الجمعة الماضية نحو 638 ألف وظيفة مضافة مقابل 672 ألف وظائف مضافة والتي عدلت من نحو 661 ألف وظيفة مضافة في أيلول/سبتمبر، بينما قد عكست قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة نمو 0.1% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في أيلول/سبتمبر، بخلاف التوقعات التي أشارت لنمو 0.2%.

وصولاً لإدلاء نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح راندال كوارلز بشهادته حيال الإشراف على لجنة الأوراق المالية والبورصات أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ في واشنطون، وذلك قبل أن نشهد حديث نظيرته نائبة محافظ الاحتياطي الفيدرالي وعضوة الجنة الفيدرالية لايل برينارد عن قانون إعادة الاستثمار المجتمعي في حدث عبر الإنترنت يستضيفه الكونجرس الوطني للهنود الأمريكيين.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس بيان منظمة الصحة العالمية الذي تطرق لكون التوصل إلى لقاح كورونا قد يغير الأوضاع بشكل كلي بحلول نهاية العام وبالأخص أن النتائج الإيجابية للغاية للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح الذي انتجته شركة فايزر الأمريكية بالتعاون مع شركة بيونتك الألمانية والتي تم الإعلان عنها الاثنين، مع الإفادة بأن لقاح كورونا يحتاج إلى 4.5$ مليار لكي يكون جاهز بحلول مطلع العام المقبل.

ويذكر أن بعض التقرير تطرقت لكون العلماء يأملون في الحصول على لقاح فعال لفيروس كورونا بنسبة 75% على الأقل، ونوه مستشار البيت الأبيض لجائحة كورونا الدكتور أنتوني فوتشي مسبقاً بأن اللقاح الفعال بنسبة 50% أو 60% سيكون مقبولاً، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لقرابة 50.27 مليون ولقي 1,254,567 شخص مصرعهم في 219 دولة.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا خلال عطلة نهاية الأسبوع حصول المرشح الديمقراطي جو بايدن في انتخابات الرئاسة الأمريكية على 290 من أصوات المجمع الانتخابي أي ما يفوق 270 صوت للفوز في الانتخابات ولكي يصبح الرئيس الأمريكي السادس والأربعين خلفاً للرئيس الأمريكي الجمهوري دونالد ترامب الذي تنتهي ولايته في 20 من كانون الثاني/يناير المقبل والذي حتى الآن لم يعترف بهزيمته مدعياً أنها "لم تنته بعد" ويدرس الإجراءات القانونية لإعادة فرز الأصوات في بعض الولايات الأمريكية التي لم يتجاوز فيها هزيمته بفارق واحد بالمائة أمام بايدن.