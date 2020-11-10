شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد أسعار الفضة من الأعلى له في شهرين متغاضية عن استأنف مؤشر الدولار الارتداد من للأعلى له في شهرين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية مستكملة مسيترات الأمس في التراجع والتي عكست أسوء أداء يومي لها منذ 21 من أيلول/سبتمبر، ولتعكس ارتدادها للجلسة الثانية كم الأعلى لها منذ اليوم ذاته متغاضي عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثالثة في خمسة جلسات من الأعلى له منذ 28 الشهر ذاته وفقاً للعلاقة العكسية بينهما.

ويأتي ذلك في أعقاب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ووسط التفاؤل حيال فعلية اللقاح المشترك لشركة فايزر وشركة بيونتك في الوقاية من فيروس كورونا بنسبة 90% للذين لم يصابوا من قبل بالفيروس.

في تمام الساعة 06:59 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم كانون الأول/ديسمبر القادم 0.08% لتتداول عند 24.16$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 24.18$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 23.70$ للأوتصة، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.14% إلى 92.71 مقارنة بالافتتاحية عند 92.84.

هذا وقد تابعنا كشف المكتب الوطني الصيني للإحصاء عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي أوضحت تباطؤ النمو إلى 0.5% مقابل 2.4% في أيلول/سبتمبر الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلي 0.8%، أما عن القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين فقد أظهرت استقرار الانكماش عند 2.1% خلال الشهر الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الانكماش إلى 1.9%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة إحصائية فرص العمل ودوران فرص العمل والتي قد تعكس ارتفاعاً إلى نحو 6.50 مليون مقابل نحو 6.49 مليون في آب/أغسطس الماضي، ويأتي ذلك في أعقاب أظهر بيانات سوق العمل في نهاية الأسبوع الماضي تراجع معدلات البطالة إلى 6.9% مقابل 7.9% في أيلول/سبتمبر، متفوقة آنذاك على التوقعات التي أشارت لتراجعها إلى 7.7%.

Advertisements

وفي نفس السياق، فقد أوضحت قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية أيضا الجمعة الماضية نحو 638 ألف وظيفة مضافة مقابل 672 ألف وظائف مضافة والتي عدلت من نحو 661 ألف وظيفة مضافة في أيلول/سبتمبر، بينما قد عكست قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة نمو 0.1% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في أيلول/سبتمبر، بخلاف التوقعات التي أشارت لنمو 0.2%.

وصولاً لإدلاء نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح راندال كوارلز بشهادته حيال الإشراف على لجنة الأوراق المالية والبورصات أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ في واشنطون، وذلك قبل أن نشهد حديث نظيرته نائبة محافظ الاحتياطي الفيدرالي وعضوة الجنة الفيدرالية لايل برينارد عن قانون إعادة الاستثمار المجتمعي في حدث عبر الإنترنت يستضيفه الكونجرس الوطني للهنود الأمريكيين.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس بيان منظمة الصحة العالمية الذي تطرق لكون التوصل إلى لقاح كورونا قد يغير الأوضاع بشكل كلي بحلول نهاية العام وبالأخص أن النتائج الإيجابية للغاية للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح الذي انتجته شركة فايزر الأمريكية بالتعاون مع شركة بيونتك الألمانية والتي تم الإعلان عنها الاثنين، مع الإفادة بأن لقاح كورونا يحتاج إلى 4.5$ مليار لكي يكون جاهز بحلول مطلع العام المقبل.

ويذكر أن بعض التقرير تطرقت لكون العلماء يأملون في الحصول على لقاح فعال لفيروس كورونا بنسبة 75% على الأقل، ونوه مستشار البيت الأبيض لجائحة كورونا الدكتور أنتوني فوتشي مسبقاً بأن اللقاح الفعال بنسبة 50% أو 60% سيكون مقبولاً، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لقرابة 50.27 مليون ولقي 1,254,567 شخص مصرعهم في 219 دولة.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا خلال عطلة نهاية الأسبوع حصول المرشح الديمقراطي جو بايدن في انتخابات الرئاسة الأمريكية على 290 من أصوات المجمع الانتخابي أي ما يفوق 270 صوت للفوز في الانتخابات ولكي يصبح الرئيس الأمريكي السادس والأربعين خلفاً للرئيس الأمريكي الجمهوري دونالد ترامب الذي تنتهي ولايته في 20 من كانون الثاني/يناير المقبل والذي حتى الآن لم يعترف بهزيمته مدعياً أنها "لم تنته بعد" ويدرس الإجراءات القانونية لإعادة فرز الأصوات في بعض الولايات الأمريكية التي لم يتجاوز فيها هزيمته بفارق واحد بالمائة أمام بايدن.