شكرا لقرائتكم خبر عن العملة الموحدة اليورو تستأنف الارتداد من الأدنى لها في أربعة أشهر أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الرابعة في خمسة جلسات من الأدنى لها منذ 24 من تموز/يوليو أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 06:37 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.19% إلى مستويات 1.1835 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1813، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1838، بينما حقق الأدنى له عند 1.1807.

هذا وتتطلع الأسواق من قبل فرنسا ثاني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو صدور قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.8% مقابل 1.3% في آب/أغسطس الماضي، وذلك قبل أن نشهد عن إيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات المنطقة صدور قراءة المؤشر ذاته والتي قد تظهر تراجعاً 1.9% مقابل ارتفاع 7.7% في آب/أغسطس.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد من قبل اقتصاديات منطقة اليورو ككل الكشف عن قراءة إحصائية مؤشر ZEW للثقة في الاقتصاد والتي قد توضح انكماشاَ إلى ما قيمته 43.3 مقابل اتساع عند 52.3 في القراءة السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، كما قد تظهر قراءة إحصائية مؤشر ZEW للثقة في الاقتصاد لألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو انكماشاً إلى ما قيمته 45.0 مقابل اتساع عند 56.1 في تشرين الأول/أكتوبر.

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بخلاف ذلك، فقد تابعنا التقرير التي تطرقت لكون الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض رسوم جمركية على الولايات المتحدة بقيمة 4$ مليار خلال الأسبوع الجاري وذلك في أعقاب حكم منظمة التجارة العالمية حيال شركة بوينج الأمريكية وبالأخص أن المفوض التجاري الأوروبي طالب الولايات المتحدة مسبقاً مراراً وتكراراً بضرورة وقف القيود التي فرضتها مؤخراً على التجارة الأوروبية وبالأخص الطائرات الأوروبية.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا بالأمس أفادت كبير المفوضين الأوروبيين في ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه عبر حسابه الرسمي على توتير بأن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يضاعفون جهودهم من أجل التوصل إلى اتفاق حيال الشراكة المستقبلية بين بروكسل ولندن، وجاء ذلك وسط تطلع الأسواق لأي تطورات حول إعادة صياغة العلاقات المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا في أعقاب تنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد مؤخراً.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة إحصائية فرص العمل ودوران فرص العمل والتي قد تعكس ارتفاعاً إلى نحو 6.50 مليون مقابل نحو 6.49 مليون في آب/أغسطس، ويأتي ذلك في أعقاب أظهر بيانات سوق العمل في نهاية الأسبوع الماضي تراجع معدلات البطالة إلى 6.9% مقابل 7.9% في أيلول/سبتمبر، متفوقة آنذاك على التوقعات التي أشارت لتراجعها إلى 7.7%.

وفي نفس السياق، فقد أوضحت قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية أيضا الجمعة الماضية نحو 638 ألف وظيفة مضافة مقابل 672 ألف وظائف مضافة والتي عدلت من نحو 661 ألف وظيفة مضافة في أيلول/سبتمبر، بينما قد عكست قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة نمو 0.1% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في أيلول/سبتمبر، بخلاف التوقعات التي أشارت لنمو 0.2%.

وصولاً لإدلاء نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح راندال كوارلز بشهادته حيال الإشراف على لجنة الأوراق المالية والبورصات أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ في واشنطون، وذلك قبل أن نشهد حديث نظيرته نائبة محافظ الاحتياطي الفيدرالي وعضوة الجنة الفيدرالية لايل برينارد عن قانون إعادة الاستثمار المجتمعي في حدث عبر الإنترنت يستضيفه الكونجرس الوطني للهنود الأمريكيين.