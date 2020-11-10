شكرا لقرائتكم خبر عن "الإعادة السعودية" تحافظ على تصنيفها الإئتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حافظت الشركة السعودية لإعادة التأمين "الإعادة السعودية" على تصنيف ائتماني للقوة المالية من فئة (AA+) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفقا لتقرير حديث صادر عن وكالة سمة للتصنيف (تصنيف).

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول"، إن التصنيف استند إلى العلامة التجارية القوية للشركة، ونوعية المخاطر المكتتبة، والميزة التنافسية في سوق المملكة العربية السعودية مع تنامي حضور الشركة في الأسواق الدولية المستهدفة.

وأضافت أن التقرير أشار إلى عناصر قوة شملت المركز المالي الخالي من الديون، ومستويات رأس المال القوية الموائمة للمخاطر، ومعدلات سيولة مناسبة، وتحسن أداء الاكتتاب.

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وأكد التقرير على قوة إطار حوكمة الشركة وإدارة المخاطر، إضافة إلى تطور سوق إعادة التأمين نظراً لتحسن أسعار عقود إعادة التأمين.

وعلى صعيد الأداء التشغيلي لشركة السعودية لإعادة التأمين "إعادة"، فإنها قامت في شهر أغسطس الماضي يتوقيع عقد حصري لإعادة التأمين على برنامج التأمين المشترك على العيوب الخفية مع شركة ملاذ للتأمين التعاوني.

وعقد إعادة ثابت الحصري بمدة إجمالية لخمس سنوات (سنة تتجدد تلقائياً لأربع سنوات إضافية).

ومن المتوقع أن تتجاوز قيمة العقد 5% من إجمالي الأقساط المكتتبة للشركة قابلة للزيادة بناء على التدرج في مراحل تطبيق البرنامج والتوسع في النطاق الجغرافي.