شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول سعودي: تدشين شركة جديدة لنقل وتحلية المياه يستهدف الشراكة مع القطاع الخاص والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة السعودية عبد الله العبد الكريم إن تدشين شركة نقل وتقنيات المياه سيسمح باستخدام طرق تمويل عديدة بالإضافة إلى الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير تقنيات وخدمات نقل المياه وتحليتها.

وأضاف في مقابلة مع قناة العربية أن الشركة ستتولى نقل وتخزين وإسناد المياه، وتطوير التقنيات في المجال، بجانب تأهيل الموارد البشرية في القطاع.

وأطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة شركة نقل وتقنيات المياه والتي تأتي كجزء من برنامج التخصيص في قطاع المياه في البلاد.

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وستتولى الشركة إدارة وتشغيل وصيانة أنظمة نقل وإسناد وتخزين المياه على مستوى المملكة والتي يبلغ طولها أكثر من ثمانية آلاف كيلومتر لنقل ما يزيد عن 7 ملايين متر مكعب من المياه المحلاة يوميا.

وستعمل الشركة على تطوير وتدريب مواردها البشرية المحلية والذي تزيد نسبتهم في الشركة عن 77% لإكسابهم الخبرة والمهارات اللازمة، إلى جانب عملها في تطوير أبحاث المياه وتقنياتها.

يشار إلى إن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة السعودية وقعت نهاية العام الماضي اتفاقية مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" لتوريد مادة ثاني أكسيد الكربون لمحطات المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.

وتنص الاتفاقية على مشاركة "سابك" في المحافظة على البيئة؛ وذلك بتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والاحتباس الحراري. وتساهم الاتفاقية في تقلل المؤسسة استخدامها للوقود الأحفوري لإنتاج ثاني أكسيد الكربون.